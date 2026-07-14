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Български гвардейци и украински бойци дефилират пред Зеленски и Радев (ВИДЕА)

14 юли 2026, 12:42 часа 247 прочитания 0 коментара
Снимка: .president.gov.ua
Български гвардейци и украински бойци дефилират пред Зеленски и Радев (ВИДЕА)

Френският президент Еманюел Макрон премина днес с военен автомобил по булевард "Шан-з-Елизе" по време на тържественото откриване на националния празник - 14 юли. Така започна в Париж военният парад, замислен като грандиозен и посветен на Украйна и нейните европейски съюзници, пише АФП. 

В парада участваха близо 6 700 пехотинци, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 бойни машини. Никога досега толкова много военни не са дефилирали на парад между Триумфалната арка и площад "Конкорд" по повод националния празник. Идеята е те да покажат "превъоръжаването на Франция, стратегическата автономия на страната и европейското стратегическо пробуждане", посочиха от Елисейския дворец. 

На почетната трибуна застана украинският президент Володимир Зеленски, посрещнат с аплодисменти, както и 24 европейски държавни и правителствени лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, полският премиер Доналд Туск, датската министър-председателка Мете Фредериксен, българският премиер Румен Радев и много други официални гости. 

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В парада участват контингенти от 35 държави – общо 500 участници, сред които и група български гвардейци – както и 25 украински военни. Парадът се провежда в навечерието на поредната среща на върха в Париж на "Коалицията на желаещите". 

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"Това, което дефилира на парада днес, е една Европа, обединена и решена да подкрепи Украйна срещу Русия, една Европа, уверена в себе си", посочи заместник-министърката на въоръжените сили на Франция Алис Руфо в ефира на френското радио Ер Те Ел.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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