Български гвардейци и украински бойци дефилират пред Зеленски и Радев (ВИДЕА)

Френският президент Еманюел Макрон премина днес с военен автомобил по булевард "Шан-з-Елизе" по време на тържественото откриване на националния празник - 14 юли. Така започна в Париж военният парад, замислен като грандиозен и посветен на Украйна и нейните европейски съюзници, пише АФП.

В парада участваха близо 6 700 пехотинци, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 бойни машини. Никога досега толкова много военни не са дефилирали на парад между Триумфалната арка и площад "Конкорд" по повод националния празник. Идеята е те да покажат "превъоръжаването на Франция, стратегическата автономия на страната и европейското стратегическо пробуждане", посочиха от Елисейския дворец.

На почетната трибуна застана украинският президент Володимир Зеленски, посрещнат с аплодисменти, както и 24 европейски държавни и правителствени лидери, сред които германският канцлер Фридрих Мерц, британският премиер Киър Стармър, полският премиер Доналд Туск, датската министър-председателка Мете Фредериксен, българският премиер Румен Радев и много други официални гости.

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В парада участват контингенти от 35 държави – общо 500 участници, сред които и група български гвардейци – както и 25 украински военни. Парадът се провежда в навечерието на поредната среща на върха в Париж на "Коалицията на желаещите".

Very moving to see The Grenadier Guards take part in the 14th July parade down the Champs-Elysées, together with many other European Nations in a show of joint strength



Zelensky also visibly moved as the Ukrainian soldiers march past

🇫🇷🇪🇺🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/uN3c6w6s5e — Alex Taylor (@AlexTaylorNews) July 14, 2026

"Това, което дефилира на парада днес, е една Европа, обединена и решена да подкрепи Украйна срещу Русия, една Европа, уверена в себе си", посочи заместник-министърката на въоръжените сили на Франция Алис Руфо в ефира на френското радио Ер Те Ел.

Макрон: Франция и Европа са готови да защитават свободата и правото и с кръв

July 14th Parade, Guard and President @EmmanuelMacron 🇫🇷 pic.twitter.com/3QpLBMwpUu — France Safety Travel (@francesafetytra) July 14, 2026