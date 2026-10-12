Кабинетът "Радев":

Сикорски: НАТО да се готви действията на Русия в Европа да доведат до жертви

12 октомври 2026, 15:44 часа 926 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Сикорски: НАТО да се готви действията на Русия в Европа да доведат до жертви

С увеличаването на броя и мащаба на руските хибридни атаки и саботажи срещу европески държави се увеличава вероятността те да доведат и до загуба на човешки живот. НАТО трябва да е подготвен за това. Това заяви полският външен министър Радослав Сикорски пред Financial Times. "Кога ще признаем, че руснаците са отишли твърде далеч? Защото това е въпрос на преценка. Няма предварително договорена дефиниция. Ако хората започнат да умират, тогава ще трябва да проведем друг, много сериозен разговор в НАТО", каза той.

Той призовава европейските съюзници официално да посочват Русия като отговорна за саботажите при наличие на достатъчно доказателства, както и да затворят останалите руски консулства и да ограничат придвижването на руски дипломати в ЕС.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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