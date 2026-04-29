Силата на кармата: Украйна стигна до "Касапинът от Буча" чак в Далечния изток на Русия?

В руски Telegram канали се съобщава, че е избухнала експлозия във военен гарнизон в Князе-Волконское-1, в Хабаровския край на Русия, насочена срещу генерал-майор Азатбек Омурбеков, който през 2022 г. е командвал руските войски в Буча. Там бяха регистрирани едни от най-големите военни престъпления на режима на диктатора Владимир Путин по време на пълномащабната война. Ако нападението бъде потвърдено, то това ще означава, че има взрив във военен обект на хиляди километри от Украйна - в Далечния изток на Руската федерация.

Един човек е загинал, а няколко са ранени, гласи първоначалната информация, която се разпространява в Telegram каналите и в местни медии. Състоянието на самия Омурбеков остава неясно.

Потенциалното участие на украинските служби също не може да бъде потвърдено на този етап. Засега детайлите остават ограничени.

Russian media say a blast hit a Russian military garrison in Knyaze-Volkonskoye-1 in Khabarovsk Krai, targeting Major General Azatbek Omurbekov, who commanded Russian troops in Bucha in 2022. One person was killed, several were wounded, and his condition remains unclear. #Russia pic.twitter.com/K20YFrXAg7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 28, 2026

Кой е Азатбек Омурбеков?

Омурбеков стана широко известен след командването на руските сили по време на окупацията на Буча в Киевска област през 2022 г. По-късно се появиха доказателства за масови убийства на цивилни в града, намерени тела по улиците и масови гробове, съобщения за изтезания и екзекуции.

Оттогава името на Азатбек Омурбеков е тясно свързано с тези събития. Той е идентифициран в множество международни доклади като участник във военните престъпления след освобождението на Буча.

Руснакът е командвал 64-та самостоятелна мотострелкова бригада на руските сухопътни войски по време на нейното разполагане в Украйна. В някои медии и от Европейския съюз той е наричан „Касапинът от Буча“.

През 2022 г. Омурбеков беше санкциониран от Европейския съюз, Обединеното кралство и Канада за действията си в Украйна. Съединените щати наложиха санкции на цялата 64-та бригада.

