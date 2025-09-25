Силяновска в ООН: Македонската младеж е уморена да чака европейско бъдеще

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова днес, преди обръщението си към Общото събрание на ООН в Ню Йорк, се обърна към пленарната сесия, посветена на 30-годишнината от Световната програма за младежта, пише македонската медия "Независен".

Както предаде кореспондентът на МИА, Силяновска-Давкова подчерта, че никоя държава, никой регион не може да напредне, ако пренебрегне младите си хора.

"Ето защо Организацията на обединените нации прие Световната програма за действие за младежта. Днес, когато отбелязваме тази годишнина, ние признаваме както успехите, така и недостатъците. Много е направено, но много предстои да се направи", каза още тя.

Обръщайки се към младежите, президентът посочи, че в младостта си е била привлечена от философските текстове на Pink Floyd, особено от песента „Another Brick in the Wall“, в която те отхвърлят образованието, основано на контрол върху мисълта, и казват на учителите да оставят децата на мира.

"Аз съм от малка, континентална европейска страна. Чакаме от двадесет години да станем членове на Европейския съюз. Много от вашите македонски връстници са уморени да чакат европейско бъдеще и затова напускат страната. Това важи за повечето страни от Западните Балкани. За малки страни като нашата статистиката не е абстракция, каза Силяновска-Давкова.

За да се променят нещата, тя вярва, че ангажирането на младите хора не трябва да бъде просто символично, а съществено участие в процесите на вземане на решения. ОЩЕ: Силяновска показа най-широката си усмивка на Макрон: Сигурно е заради френското предложение (СНИМКИ)