Германия: Заради руската заплаха Европа бърза да се въоръжи с дронове

Германия и Европа са в "надпревара във въоръжаването" с дронове, заяви днес германският министър на вътрешните работи Александер Добринт. Както Германия, така и други европейски страни регистрират все повече прелитания на дронове над жизненоважна инфструктура, подчерта Добринт пред германския парламент. Макар да не посочи възможни нарушители, министърът добави, че Москва е заподозрян номер едно. Берлин увеличава "своя капацитет за действие, като развива отбраната си срещу дроновете", увери той депутатите, предвид неотдавнашните инциденти в Дания, Норвегия, Румъния и Полша.

"Ние сме въвлечени в надпревара във въоръжаването между заплахата, която представляват дроновете, и средствата за противодействие срещу тях. Ето защо ще увеличим инвестициите си в тази надпревара, както чрез изготвянето на нов закон за авиационната безопасност, така и чрез финансови средства, съгласно принципа: откриване, неутрализиране, прехващане", подчерта Добринт, цитиран от Франс прес.

Берлин обвинява Москва, че е увеличила операциите по саботаж, шпионаж, наблюдение и дестабилизация, по-конкретно чрез използване на дронове. Досега обаче германските власти проявяват нерешителност, що се отнася до свалянето на неидентифицирани летателни апарати над военни бази или инфраструктурни обекти, поради опасения, че отломките може да причинят щети или жертви, отбелязва АФП.

Своеобразната надпревара в областта на бойните дронове и средствата за отбрана вече е централен елемент от войната в Украйна, където руснаците и украинците постоянно въвеждат иновации, за да се опитат да спечелят предимство един пред друг. Западните страни се опитват да наваксат своето изоставане. Това важи с особена сила за съседните на Русия държави от НАТО, които искат да изградят "стена срещу дронове" – набор от технологични и военни решения за противодействие на тези устройства.

Германската армия започна междувременно днес тридневни учения в Хамбург. Сценарият предвижда разполагане на войски на НАТО поради нарастване на военното напрежение по границите на балтийските републики.

