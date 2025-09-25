Войната в Украйна:

25 септември 2025, 19:25 часа 304 прочитания 0 коментара
ЦСКА 1948 е №1 в Първа лига, мавританската перла оглави голмайсторската класация

ЦСКА 1948 оглави временно класирането в Първа лига! Тимът от Бистрица постигна успех с 2:1 при визитата си на Ботев Пловдив в двубой от десетия кръг на родния елит. Фредерик Масиел откри резултата в края на първото полувреме, но Енок Куатениг възстанови паритета след час игра. Малко по-късно обаче националът на Мавритания Мамаду Диало реализира шестото си попадение от началото на сезона, с което оглави голмайсторската класация.

 

 

Джем Юмеров Отговорен редактор
