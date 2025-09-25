Войната в Украйна:

Румъния: Твърд, но пропорционален отговор за руските дронове над страни от НАТО

25 септември 2025, 15:57 часа 257 прочитания 0 коментара
Европейските държави трябва да свикнат с провокации като нарушаване на националното им въздушно пространство и трябва да отговарят "твърдо, но пропорционално".

Това заяви днес румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну след заседание на Върховния съвет за национална отбрана, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Съветът прие ясна командна верига в случай на нарушаване на въздушното пространство от пилотирани или безпилотни летателни апарати, добави Мощяну.

Румъния многократно е откривала фрагменти от дронове, паднали на нейна територия, откакто Русия нападна съседна Украйна, напомня агенцията.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
