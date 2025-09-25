Събират на извънредно заседание стотици генерали в Пентагона: Каква е причината?

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет свика извънредно заседание за стотици генерали и адмирали. То е насрочено за 30 септември в база на морската пехота във Вирджиния. Причините за срещата не бяха съобщени дори на висшите офицери, което предизвика паника сред военните команди, предава The Washington Post.

Военни източници казват пред изданието, че не могат да си спомнят случай, когато ръководителят на Пентагона е разпореждал подобно събиране на генерали и адмирали. Някои военни изразиха притеснения относно последиците за сигурността от тази среща. WP отбелязва, че заповедта идва след като Хегсет обяви големи промени в Пентагона, включително намаляване на броя на генералите с 20%.

