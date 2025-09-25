Владо Николов: САЩ е 4-та в света, но "лъвовете" направиха така, че това да не си личи

Легендата на българския волейбол Владимир Николов коментира подвига на националите ни на Световното първенство във Филипините пред колегите от dsport. "Лъвовете" сътвориха феноменален обрат срещу САЩ от 0:2 до 3:2 гейма (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13) и се класираха за 1/2-финалите. Бащата на две от звездите в състава на Джанлоренцо Бленджини заяви, че не е спрял да вярва в "трикльорите". По думи на Николов-старши нашите състезатели са направили така, че да не си личи класата на съперника.

Владо Николов след подвига на България на Световното по волейбол

"Изключително съм щастлив, че момчетата успяха да се преборят в тежък мач. Мач, в който играха срещу опитен съперник, практически американският тим е номер 4 в света. Тези прекрасни момчета успяха да надделеят и да покажат воля за победа и абсолютно заслужено спечелиха", започна Николов пред dsport.

"Разбира се, че вярвах, аз ако не вярвах в тези момчета, къде сме тръгнали. Ако сам не си вярваш, как искаш другите да повярват в теб. Седем от тези момчета са левскари и няма как аз да не им вярвам. Че ще бъде трудно беше ясно още преди да започне мачът", добави той.

"Аз също вярвам, че нашият тим има повече майсторство от чехите, но не ми се иска момчетата да го чуват. Ако играем най-добрия си волейбол, ще спечелим със сигурност. Момчетата трябва да покажат това, което демонстрират в целия турнир", каза още бившият волейболист.

"За Бленджини ще кажа само, че този човек е втори на Олимпиада. Такива резултати се постигат с много майсторство, умения и работа. Бих искал да поздравя всички членове на УС на федерацията, които със своя глас дадоха възможност на този прекрасен специалист да работи с нашите деца", добави Николов.

"Победата срещу САЩ беше въпрос дори и на малко спортно щастие, каквото имахме на два пъти в петия гейм. Те са четвърти в света, т.е са по-добри от нас. Щастлив съм, че момчетата направиха така, че това да не се вижда. Доколкото с Чехия не е така. Не казвам, че ще ги победим, а че сме по-добри", категоричен бе бившият национал.

