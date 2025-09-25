Войната в Украйна:

Признание от САЩ: България има отбор, за който тепърва ще се говори

Старши треньорът на националния отбор по волейбол на САЩ Карч Кирали се изказа много ласкаво за тима на България след мача между двата отбора от четвъртфиналите на Световното първенство за мъже във Филипините. България спечели срещата с 3:2 гейма, въпреки че губеше с 0:2, а Кирали заяви, че воденият от Джанлоренцо Бленджини тепърва ще постига по-големи успехи.

"Поздравления за България. Направиха страхотен обрат. Те бяха в много трудна ситуация. Те са отбор, за който тепърва ще се говори. Аз съм от толкова много години във волейбола, но рядко се среща такова нещо. За нас обаче това бе неприятно изживяване", каза американският селекционер.

"Мисля, че догодина ще изглеждаме по различен начин. В отбора имаме опитни играчи, но ще интегрираме и по-младите. Тази година искахме да се представим силно на световното първенство, но смятам, че догодина ще изглеждаме още по-добре", завърши Кирали.

