Скочил пред мотриса на метрото: Ето какво е състоянието на пострадалия

30-годишен мъж е скочил пред мотриса на метрото на метростанция "Сердика", линията за "Лозенец". Това съобщи за Actualno.com говорителят на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) - София Катя Сунгарска. Припомняме, че по първоначална информация на МВР не се знаеше дали мъжът е скочил, паднал или бутнат в метрото. Сигналът в ЦСМП - София е получен в 15.46 часа, след което веднага е изпратен спешен екип.

Състоянието на мъжа

Екипът на Спешна помощ заварва жив 30-годишният мъж със счупен крак и нараняване в лубмалната област.

"Веднага екипът го е транспортирал до болница ИСУЛ, където е имало свободни места за неговото нараняване", коментира още Сунгарска. ОЩЕ: Инцидент временно спря линия на метрото в София

Метрото беше спряно за кратко

Припомняме, че инцидентът спря за кратко движението по Линия 2 на метрото, тъй като инцидентът е прекъснал електрозахранването на метростанция „Сердика 2“.

Движението в участъка беше възстановено в 16.55 часа след временноното прекъсване. Метрото вече се движи по обичайното си разписание, съобщиха от управляващата столичното метро компания "Метрополитен" около час след случилото се на метростанция "Сердика" 2.

Междувременно следствените органи извършват оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента. ОЩЕ: "Метрополитен": Пукнатините в столичен блок не са от строителството на метрото