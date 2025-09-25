Войната в Украйна:

Скочил пред мотриса на метрото: Ето какво е състоянието на пострадалия

25 септември 2025, 18:49 часа 467 прочитания 0 коментара
Скочил пред мотриса на метрото: Ето какво е състоянието на пострадалия

30-годишен мъж е скочил пред мотриса на метрото на метростанция "Сердика", линията за "Лозенец". Това съобщи за Actualno.com говорителят на Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП) - София Катя Сунгарска. Припомняме, че по първоначална информация на МВР не се знаеше дали мъжът е скочил, паднал или бутнат в метрото. Сигналът в ЦСМП - София е получен в 15.46 часа, след което веднага е изпратен спешен екип.

Състоянието на мъжа

Екипът на Спешна помощ заварва жив 30-годишният мъж със счупен крак и нараняване в лубмалната област.

"Веднага екипът го е транспортирал до болница ИСУЛ, където е имало свободни места за неговото нараняване", коментира още Сунгарска. ОЩЕ: Инцидент временно спря линия на метрото в София

Метрото беше спряно за кратко

Припомняме, че инцидентът спря за кратко движението по Линия 2 на метрото, тъй като инцидентът е прекъснал електрозахранването на метростанция „Сердика 2“. 

Движението в участъка беше възстановено в 16.55 часа след временноното прекъсване. Метрото вече се движи по обичайното си разписание, съобщиха от управляващата столичното метро компания "Метрополитен" около час след случилото се на метростанция "Сердика" 2.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Междувременно следствените органи извършват оглед и действия по установяване на обстоятелствата около инцидента. ОЩЕ: "Метрополитен": Пукнатините в столичен блок не са от строителството на метрото

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Метро Спешна помощ метростанция Сердика Метрополитен ЦСМП - София Катя Сунгарска
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес