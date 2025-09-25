Синдикати в Италия готови за нов протест заради Газа

Италиански профсъюзи заплашиха с общонационални протести, ако правителството не вземе мерки пропалестинската флотилия да завърши хуманитарната си мисия. Най-големият италиански профсъюз CGIL (Италианска обща конфедерация на труда) осъжда "поредните и много сериозни атаки срещу Глобалната флотилия “Сумуд" и призовава правителството "да вземе незабавни мерки, за да се гарантира безопасността на всички хора на борда на лодките и хуманитарната мисия да бъде завършена".

"Нека блокираме всичко"

В случай на по-нататъшни атаки, блокади или конфискуване на лодки или материали, CGIL заявява, че е готов "да обяви обща стачка с необходимата навременност". От базовия синдикат USB, който проведе 24-и часова общонационална стачка преди дни в подкрепа на мирното палестинско население с митинги на над 80 площада в цяла Италия при голямо гражданско присъствие, заявиха, че подготвят нов протест, но този път без предупреждение.

Лозунгът "нека блокираме всичко" ще бъде в цялата страна", обяснха от синдиката за медиите. "На площад Чинкуеченто (Piazza Cinquecento) в Рим протестът ще бъде постоянен в подкрепа на Газа. И така ще бъде в цяла Италия на 100 площада", заявиха от USB.

Министърът на транспорта Матео Салвини го нарече „безотговорен“ и допълни, че властите няма да допуснат да бъде блокирана страната и да се възцари хаос.

