Синът на разработчик на руски военни дронове с апартамент за 1,5 млн. паунда в Лондон, работи за ООН

Следете развитието на войната в Украйна тук

Лаврентий има в активите си апартамент в квартал Уестминстър в британската столица. Имотът се намира на около километър от Биг Бен и от Бъкингамския дворец. Според разследването, апартаментът е с по-малко от 100 кв.м. площ, разполага с три спални, хол, кухня-трапезария и балкон. Къщата разполага с фитнес, с гледка към Биг Бен от покрива, отбелязват журналистите.

Формално той е собственост на Лаврентий Захаров – най-малкият син на предприемача Александър Захаров. Отбелязва се, че той "се е учил добре и е започнал успешно кариерата си", но не се обяснява как точно е успял да се сдобие с апартамент в Лондон. Също така част от апартамента принадлежи на съпругата на разработчика на дронове Светлана.

Могат ли "страшните" руски дронове да забавят украинската контраофанзива?

Освен това се оказва, че Лаврентий е работил в редица структури на ООН. От юли 2021 г. младежът е работил в агенциите на ООН в Ню Йорк и Рим, а от май тази година – в Института на ООН за изследване на разоръжаването (UNIDIR) в Женева. Според уебсайта на организацията той работи по "управление на оръжия и боеприпаси, разминиране и хуманитарен достъп".

The son of the developer of Russian military drones "Lancet" owns an apartment in London for 1.5 million pounds and works in the UN structures



Edition "Important Stories" found in the UK real estate registry record about the assets of the Zakharov family in London. According to… pic.twitter.com/NImkn8Rsyx