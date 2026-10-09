След близо 80 убити за три дни: Зеленски обвини САЩ в бездействие (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски обвини днес САЩ в бездействие, след като при руски удари в страната му през последните два дни бяха убити близо 80 души, предаде Ройтерс. Според Зеленски Вашингтон не желае да помогне на Киев. Той по-конкретно разкритикува стремежа на САЩ към икономически връзки с Русия едновременно с посредническите им усилия за слагане на край на войната.

В разговор с репортери в Прилуки, украинският лидер призова САЩ да се съобразят с исканията му за разширяване на достъпа на Украйна до сателитната услуга "Старлинк", за да може украинската армия да се насочи към руските балистични ракетни установки.

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"Отворете "Старлинк" за Украйна. Вие го отворихте, когато отговаряхте на Иран... Казах го съвсем открито - дайте ни го, помогнете ни да защитим небето си и да доминираме там. И тогава Путин ще седне на масата за преговори", каза Зеленски в емоционално изявление.

"И така, къде е истината тук, къде е честността? Къде е патовата ситуация? ... Това се нарича нежелание", заяви той, визирайки твърдението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио от по-рано днес, че войната е в патова ситуация и че Съединените щати ще продължат да работят за постигане на споразумение.

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"Не може, от една страна, да се преговаря с руснаците за бъдещи икономически проекти, а от друга страна да се казва, че сме се намирали в някаква ... дипломатическа патова ситуация", добави Зеленски.

Най-малко 78 души бяха убити, а 215 - ранени, при руски атаки в Украйна през последните два дни, обяви Зеленски. 33 от жертвите намериха смъртта си при бомбено нападение, унищожило два автобуса, в Краматорск. Малко по-късно общинският съвет в източния украински град съобщи, че двама човека са били убити при атака с дрон тази вечер.

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Краматорск е най-големият град в източната Донецка област, който остава под украински контрол и се намира на няколко километра от фронтовата линия. Тази вечер Зеленски изрази очакване европейските партньори на Украйна да се присъединят към преговорите на Киев със САЩ през идните дни. Очаква се срещата да се проведе в Маями, като от украинска страна ще участват Кирило Буданов, Давид Арахамия и Рустем Умеров.