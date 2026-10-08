В търсене на мир: Украински представители се срещат с Уиткоф и Къшнър в САЩ

Специалните пратеници на американския президент Донал Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, ще се срещнат с украински представители в Маями на 9 октомври, за да обсъдят „нови идеи и предложения“, разработени по време на последните разговори на САЩ с Русия и Украйна. Това съобщи журналистът от Axios Барак Равид.

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Украйна ще бъде представена от Кирило Буданов, Рустем Умеров и Давид Арахамия. Служители от Обединеното кралство, Франция, Германия, НАТО и ЕС също са поканени на срещата. Източник от САЩ е заявил, че Вашингтон се надява да разработи общо предложение за мир, което да бъде прието и от двете страни, преди настъпването на очертаващата се тежка зима.

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