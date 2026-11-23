На 23 ноември 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Александър, Александра, Сашо, Сашка, Цанка, Цанко и производните им. На този ден българската православна църква чества Св. Александър Невски е роден през 1220 година. Живял по времето, когато руските земи били под татарско владичество. Св. Александър бил княз на Новгородската област. По време на неговото управление шведският крал с многобройна войска се отправил на поход срещу Новгород. Княз Александър поел защитата на града си, като възложил всичките си надежди за победа на Бога. Двете армии се срещнали при р. Нева. Новгородският княз с Божия помощ удържал славна победа, за която бил наречен "Невски".

Пожелания

Нека твоят празник бъде тържество на любовта, приятелството и верността! Бъди честит, щастлив, успешен и нека късметът винаги бъде до теб!

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Честит имен ден! Този ден е специален - бъди специална и ти! Нека този ден ти донесе всичко, за което си мечтала и то винаги да остане в живота ти!

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Нека твоят имен ден се превърне в истински празник на любовта, приятелството, взаимността, честните отношения и радостта! Обичай и бъди обичан!

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Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбен, бъди уверен, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване!

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Ти си повече от това, което мислиш, че си! Нека твоят имен ден бъде началото на пътя на твоя успех, благоденствие и просперитет!

Имени дни 2026 г.