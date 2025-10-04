След дроновете: Летището в Мюнхен бавно възстановява работа

Летището в Мюнхен възобнови работата си тази сутрин, след като засичането на дронове доведе до спиране на всички полети през нощта. Въпреки това пътниците бяха предупредени да очакват закъснения през целия ден, предаде ДПА, цитирана от БТА. "Капацитетът сега постепенно се увеличава отново", заяви говорител на летището. Той посъветва пътниците да проверяват статуса на полетите си при съответните авиокомпании, преди да тръгнат към летището.

В петък вечер въздушният трафик на второто по големина летище в Германия беше преустановен за втора поредна нощ като предпазна мярка, след като бяха засечени два дрона.

По данни на летището няколко полета са били пренасочени или отменени, а около 6500 пътници са били засегнати. Някои от тях е трябвало да прекарат нощта на летището, където им били осигурени походни легла, одеяла, напитки и закуски.

Международното летище в Мюнхен беше затворено за няколко часа и в четвъртък вечерта, след като в небето край него бяха забелязани дронове.

През последните седмици забелязани дронове станаха причина за затварянето на няколко летища в Европа, а властите на някои страни обвиниха Русия за инцидентите. Кремъл отрече всякакво участие.