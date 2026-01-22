След катастрофата: Втори ден без крайградски влакове в Каталуния

За втори пореден ден е спряно движението на крайградските влакове в Каталуния, след катастрофа, при която загина млад машинист. Въпреки уверенията на властите, че услугата ще бъде възстановена, и тази сутрин влаковете не се движат. На гарите отново цари объркване за пътниците, а алтернативните автобусни линии са претоварени. Затварянето на участък на една от магистралите, водещи към Барселона, също усложнява ситуацията. В района на град Марторел се е образувало задръстване с дължина 18 км.

ОЩЕ: Трагедия в Испания: Втората влакова катастрофа за три дни (СНИМКИ)

Разследващите катастрофата от вторник вечерта в района на град Желида в Каталуния работят по версията, че подпорната стена на магистрала се е срутила частично върху релсите и върху кабината на машиниста, което е изключило възможността за реакция от негова страна.

Според властите, стената е ерозирала заради проливните дъждове от последните дни. Освен загиналия машинист при инцидента бяха ранени 37 души, съобщи БНР.

Продължава разследването и на фаталната катастрофа в Андалусия, при която в неделя вечерта загинаха 43 пътници. Експертите се опитват да установят дали е имало нещо на релсите или дали самата релса е започнала да се разпада и това да е предизвикало трагедията.

ОЩЕ: Тежка жп катастрофа с десетки загинали и стотици ранени в Испания (СНИМКИ+ВИДЕО)

На 18 януари влак на частната компания Iryo излезе от релсите и се сблъска с влак Alvia на държавния оператор Renfe, движещ се в противоположна посока.