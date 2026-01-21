Трагедия в Испания: Втората влакова катастрофа за три дни (СНИМКИ)

Втората влакова катастрофа в Испания за три дни. Пътнически влак е дерайлирал, след като подпорна стена е паднала върху релсите заради проливен дъжд край испанския град Барселона. При инцидента е загинал машинистът на влака, а 37 пътници са ранени, петима от които сериозно, съобщи BBC. Първоначалните версии сочат, че проливните дъждове в Каталуния през последните дни са разрушили подпорната стена.
Train driver killed & 14 injured after Rodalies commuter train derails & crashes into retaining wall near Gelida(west of Barcelona).Heavy storms battering region. 35 fire crews on scene;1 passenger trapped & rescued.Emergency services treating injured.#BarcelonaTrainCrash pic.twitter.com/k4RmS6E5F0— DR ADNAN ALI (@DrMalko) January 20, 2026
Регионалният пожарен инспектор на Каталуния Клауди Гаярдо заяви, че всички пътници са били евакуирани от влака.
Движението на влаковете по линия R4 от крайградската железница в Каталуния е преустановено.
В неделя при влакова катастрофа в испанската област Андалусия загинаха 42 души. Обявен бе тридневен национален траур.
🚨BREAKING: Another train has CRASHED in Spain 🇪🇸— BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) January 20, 2026
At least 20 people are thought to be injured, and the driver de*d after a passenger train has derailed after a wall collapsed on the track near Barcelona❗️
This marks the second trian crash in the area in just as many days. pic.twitter.com/xIoWXY7lcg
Новият случай засилва въпросите около безопасността на железопътния транспорт в страната.