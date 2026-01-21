Спорт:

Трагедия в Испания: Втората влакова катастрофа за три дни (СНИМКИ)

Втората влакова катастрофа в Испания за три дни. Пътнически влак е дерайлирал, след като подпорна стена е паднала върху релсите заради проливен дъжд край испанския град Барселона. При инцидента е загинал машинистът на влака, а 37 пътници са ранени, петима от които сериозно, съобщи BBC. Първоначалните версии сочат, че проливните дъждове в Каталуния през последните дни са разрушили подпорната стена.

Регионалният пожарен инспектор на Каталуния Клауди Гаярдо заяви, че всички пътници са били евакуирани от влака.

Движението на влаковете по линия R4 от крайградската железница в Каталуния е преустановено.

В неделя при влакова катастрофа в испанската област Андалусия загинаха 42 души. Обявен бе тридневен национален траур.

Новият случай засилва въпросите около безопасността на железопътния транспорт в страната.

