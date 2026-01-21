Трагедия в Испания: Втората влакова катастрофа за три дни (СНИМКИ)

Втората влакова катастрофа в Испания за три дни. Пътнически влак е дерайлирал, след като подпорна стена е паднала върху релсите заради проливен дъжд край испанския град Барселона. При инцидента е загинал машинистът на влака, а 37 пътници са ранени, петима от които сериозно, съобщи BBC. Първоначалните версии сочат, че проливните дъждове в Каталуния през последните дни са разрушили подпорната стена.

ОЩЕ: Тежка жп катастрофа с десетки загинали и стотици ранени в Испания (СНИМКИ+ВИДЕО)

Train driver killed & 14 injured after Rodalies commuter train derails & crashes into retaining wall near Gelida(west of Barcelona).Heavy storms battering region. 35 fire crews on scene;1 passenger trapped & rescued.Emergency services treating injured.#BarcelonaTrainCrash pic.twitter.com/k4RmS6E5F0