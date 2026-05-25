"Дойде точка на пречупване": Почваме да бомбардираме "центровете за вземане на решения" в Киев - закана от Русия

"Руските въоръжени сили започват систематични, последователни удари срещу обекти на украинския военно-промишлен комплекс в Киев, включително конкретни обекти, където безпилотни летателни апарати (БЛА) се проектират, произвеждат, програмират и подготвят за използване от киевския режим, с помощта на специалисти от НАТО, отговорни за доставката на компоненти, предоставянето на разузнавателна информация и насочването. Ударите ще бъдат насочени както към центрове за вземане на решения, така и към командни пунктове". Това гласи официално съобщение на руското външно министерство в канала му в Телеграм.

"Поради факта, че гореспоменатите обекти са разпръснати из Киев, предупреждаваме чуждестранни граждани, включително персонал на дипломатически мисии и представителства на международни организации, за необходимостта да напуснат града възможно най-скоро, а жителите на украинската столица са предупредени да не се приближават до военни и административни инфраструктурни обекти на режима на Зеленски", пише още в съобщението.

Още: ВИДЕО, на което Путин немощно вика "ура" за руските войници, изчезна от сайта на Кремъл

Оправданието на Русия

В съобщението се казва още, че тези действия били провокирани от "кървавата атака на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) срещу академичната сграда и общежитието на колежа към Луганския държавен педагогически университет (ЛНПУ) в Старобелск в нощта на 22 май с помощта на дронове". Заради този случай беше свикан Съвета за сигурност на ООН, където руският представител Василий Небензя така и не обели и дума за искането на Дания международна мисия под егидата на ООН да провери за какво става въпрос - включително да види телата на загиналите. Т. нар. губернатор на т. нар. Луганска народна република (ЛНР) Леонид Пасечник дори публикува списък с имена на загинали и изчезнали, включително рождените им дати и има само един човек, който не е пълнолетен - 16-годишната Анастасия Чалая. Дали става въпрос за студенти, които са били вербувани за оператори на дронове в руската армия, Кремъл мълчи - труповете на убитите са поети директно от ФСБ - ОЩЕ: Дания унизи Русия в ООН за удара срещу "деца" в Старобелск: Искаме да проверим дали лъжете

В изявлението на руското МВнР обаче ударът срещу общежитието на Луганския държавен педагогически университет (ЛНПУ) е описан като "явно нарушение на Женевските конвенции от 1949 г. и техните допълнителни протоколи, които регулират защитата на цивилните по време на конфликти, на Конвенцията за правата на детето от 1989 г. и редица други важни международни инструменти". "Всичко това достигна точката на пречупване", казва ведомството, водено от Сергей Лавров - без естествено да обели и дума за безбройните военни престъпления, които руснаците извършиха с пълномащабната си инвазия в Украйна: