В Чехия спипаха висш руски духовник и съратник на патриарх Кирил с "бяло вещество"

Чешката полиция е спряла колата на митрополит Иларион, близък сътрудник на руския патриарх Кирил, и е открила в багажника контейнери, "съдържащи бяло вещество". Това се казва в публикация в канала в Телеграм на свещеника, като официалната му позиция, изразена чрез адвоката му, е, че това е провокация. В публикацията изрично се казва, че това е "информация от защитата", тъй като митрополитът "в момента не е в състояние лично да се обърне към абонатите си".

"В Карлови Вари на 24 май 2026 г. полицията спря кола, превозваща митрополит Иларион и придружаващ го оператор", се казва в изявлението. Според информацията, която е от адвоката на свещеника, колата е била спряна веднага след напускане на православния храм "Свети апостоли Петър и Павел", а причините за спирането не са били свързани с пътно нарушение. Адвокатът на митрополита твърди, че колата е била ефективно "притисната" между две полицейски коли, след което е започнала проверка. По време на претърсването, твърди защитата, в багажника са открити четири малки контейнера, съдържащи бяло вещество. "Произходът и съставът им трябва да бъдат определени от експерти", се казва в изявлението.

Митрополит Иларион отрича всякакво участие в незаконното притежание на забранени вещества и смята инцидента за провокация. "Нямам връзка, нито някога съм имал връзка, с незаконния трафик на наркотици. За мен, като духовник, самото предположение за подобно нещо е напълно невярно. Настоявам за пълно, независимо и процесуално безупречно разследване на инцидента", казва той.

Юридическата му защита претендира и за евентуални нарушения от страна на правоохранителните органи. Според адвоката на митрополита, Иларион е бил отведен в стая на бензиностанция по време на обиска и не му е било позволено да наблюдава процедурата, а личните му вещи и чанти всъщност не са били претърсени. "Полицията веднага се е насочила към багажника – сякаш вече е знаела къде да търси", подчертава адвокатът. Защитата настоява видеозаписите и другите материали от наблюдението да бъдат запазени и представени, както и да бъде извършен независим анализ на откритото вещество и да бъдат разследвани всички обстоятелства около спирането на автомобила.

Митрополитът се оплаква, че "този случай е предшестван от дълъг период на натиск върху мен и православната общност в Карлови Вари" – свещеникът бил получавал заплахи с искане да напусне мястото си на служба. Митрополит Иларион, според изявлението, възнамерява да сътрудничи на разследването и да защити репутацията си по законен път.

Митрополит Иларион (светско име Григорий Алфеев) е епископ на Руската православна църква, богослов и църковен деец. От 2009 до 2022 г. той е председател на Отдела за външни църковни отношения на Московската патриаршия, а по-късно оглавява Будапещенско-унгарската епархия. Иларион се смята за член на близкото обкръжение на патриарх Кирил. През декември 2024 г. Светият синод на Руската православна църква освобождава Иларион от задълженията му на глава на Унгарската епархия и го изпраща в пенсия, назначавайки го да служи в църквата "Свети апостоли Петър и Павел" в Карлови Вари.

Източник: Официален канал в Телеграм на митрополит Иларион