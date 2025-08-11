Войната в Украйна:

Задава ли се конфликт между Борисов и Пеевски: Какви са условията и кога? (ВИДЕО)

11 август 2025, 20:45 часа 474 прочитания 0 коментара

"Има две сюжетни линии, които очакваме през есента и зимата. Правителството има комфорт да управлява, но прави грешка след грешка. Това, което правеше и "Борисов 3" - нагнетяваше напрежение, което изби през протестите 2020 г. В случая и сегашния комфорт започна да избива в напрежение. Наблюдаваме действията на Антикорупционната комисия, ареста на кмета на Варна и т.н. - те върнаха битката "статукво - промяна" и изместиха битката "Изток - Запад".

Това каза в Студио Actualno политологът и социолог от агенция "Мяра" Светлин Тачев по повод социалното напрежение към правителството на Росен Желязков и първата половин година на власт на управляващото мнозинство на ГЕРБ-СДС, БСП, ИТН и ДПС-НН.

По думите му тези случай са подействали като "директен подарък за "Продължаваме промяната", които са много по-добри в битката "статукво - промяна". Според Тачев коалицията ПП-ДБ са били в ситуация на "нов исторически компромис" по повод подкрепата си към кабинета в процеса по приемане на еврото у нас.

И още: "Протести никога не са водели до сваляне на правителство в последното десетилетие, но може при сътресения отвътре да има имплозия и кабинета да бъде свален отвътре - подобно на Орешарски. Едната възможност е Пеевски и Борисов да решат да подобряват резултата си на нови избори, което ме съмнява, поради необходимостта от стабилност до еврото. Възможно е да стигнат до конфликт помежду си, но на по-късен етап - двете формации растат, но в един момент може да стане прекалено тясно. При нови избори може да се освободят от новите формации - БСП и ИТН. Те са слабо звено - ако някоя от тях реши да напусне правителство, може да се случи дестабилизация", обясни Тачев.

Алтернативата

Относно напрежението между властта и държавния глава Румен Радев по повод на обявения списък с потенциална продабжа на държавни имоти с отпаднала необходимост, придобил публичност като "списъка с 4400 имота за разпродажба" и критиките на Радев, че Борисов и Пеевски "разпродават държавата", Тачев обясни:

"Политическата война се разпали отново - в нея Борисов и Пеевски са в единия лагер, Радев е в другия. Налагането на вето е възможност да се противопостави чисто пиарски и политически на управлението. Възроди се битката "Дондуков 1" срещу "Дондуков 2", каза още социологът и политолог.

Защо служебните кабинети на Димитър Главчев бяха намесени в спора за държавните имоти, каква ще е ролята на държавните магазини "за хората" и какви са нагласите за потенциалните кандидати за президентските избори, вижте във видеото.

Водещ: Мирослав Димитров

Ивайло Илиев
