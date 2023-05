Пригожин към руското военно министерство: Напълнихте гащите при Бахмут (ВИДЕО)

Пригожин коментира днешната официална сводка на руското военно министерство, в която пише следното: "Най-тежка е ситуацията в районите на селата Красное (Ивановско - на 5-6 километра югозапад-запад от Бахмут) и Богдановка (на 5-6 километра северозапад от Бахмут) на Донецката народна република, където руските войски са отбили 7 атаки на въоръжените сили на Украйна. В резултат на настъпателните действия на частите на ВДВ (десантчиците на руските военновъздушни сили) е заета по-изгодна отбранителна линия".

"Когато губиш позиции, напоени с кръвта на бойните ти другари, сега му се казва не "осрал си се", а "заемаш по-изгодни позиции", иронизира Пригожин.

Responding to today's Russian MoD's announcement of VDV taking "more favourable positions" in Bakhmut area, Prigozhin said that this maneuver should be called something different. pic.twitter.com/stRvmYmBq6