По време на разрушаването на голям комплекс "Снейком" в руския град Красногорск огромен участък от конструкцията се отчупи и рухна на земята. Отломки летяха десетки метри, счупвайки прозорци на паркирани коли и близки сгради, съобщи беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA. Най-малко двама души са ранени - минувач е затрупан под камъни и метални отломки, а жена е поранена от натрошено стъкло.

Инцидентът идва седмица след като в Италия се срути Кулата на графовете, като имаше две вълни на рухване, вследствие на което имаше ранени, а впоследствие и един загинал. ОЩЕ: Рухна Кулата на графовете в Рим, има ранени (ВИДЕО)

🤯 Collapse in Krasnogorsk: a massive piece of the “Snejkom” complex crashed to the ground



During the demolition of the “Snejkom” ski complex in Krasnogorsk, a huge section of the structure broke off and came crashing down. Debris flew for dozens of meters, shattering windows in… pic.twitter.com/RLLK7pyQXS — NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025

Ето как Русия се възползва от инцидента в Италия

„Докато италианското правителство продължава да пилее парите на данъкоплатците за Украйна, Италия ще се срине изцяло, от икономиката си до кулите“, написа говорителката на руското външно министерство Мария Захарова в своя Telegram канал, предаде италианската информационна агенция ANSA. Така Захарова се възползва от драматичното срутване на кулата Торе дей Конти в Императорския форум, едно от символичните места на Италия в историческия център на Рим.

Провокацията идва в определен момент точно когато министърът на отбраната Гуидо Кросето обяви нов пакет от помощи за Киев.

Министерството на външните работи, което привика руския посланик в Италия Алексей Парамонов, за да му отправи официално порицание. Министерството на външните работи на Италия определи думите на говорителя като тревожни, защото потвърждават дълбините на вулгарността, в които е изпаднало ръководството на Москва. ОЩЕ: Захарова: От икономиката до кулите - Италия ще се срине