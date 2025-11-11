Любопитно:

Поне 10 трупа: Осъдиха медицински брат, убивал пациенти, за да не работи много

Съд в германския град Аахен осъди медицински брат от отделението за палиативни грижи на доживотен затвор, след като беше признат за виновeн в убийството на 10 пациенти и опит за убийство на други 27. По време на съдебния процес е било разкрито, че обвиняемият е инжектирал смъртоносни дози успокоителни средства по време на нощните си смени, за да намали натоварването си.

Хроника на престъпленията

Снимка: iStock

Престъпленията са били извършени между декември 2023 г. и май 2024 г. в болница във Вюрзелен, близо до Аахен. Жертвите са били предимно възрастни хора, които се нуждаели от постоянни грижи. Осъденият, който е завършил медицинско училище през 2007 г. и е работил в центъра от 2020 г., е използвал морфин и мидазолам, за да причини смъртта на пациентите си.

Разследването е започнало след подозренията на няколко роднини през 2024 г., които са подали жалба през февруари 2025 г. Оттогава случаят се разраства, тъй като са разкрити нови инциденти и са ексхумирани тела за анализ. По време на процеса прокуратурата е описала медицинския брат като човек, лишен от съчувствие, който е действал с раздразнение към пациенти, които са се нуждаели от повече внимание. Съдът е счел, че поведението му е било мотивирано от желанието да упражнява абсолютна власт над живота на пациентите.

Осъденият няма да може да кандидатства за условно освобождаване след първите 15 години от наказанието, тъй като е установена особена тежест на престъплението. Властите продължават разследването и не може да се изключи повдигането на допълнителни обвинения срещу него, пише "Marca".

Яна Баярова
