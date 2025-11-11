Български лекари консултураха безплатно семейства с репродуктивни проблеми в Албания (СНИМКИ)

Между 7-9 ноември 2025 г. в град Корча, Албания, фондация „Искам бебе“ проведе първата си мисия извън България, посветена на подкрепата на двойки с репродуктивни затруднения. В рамките на три дни български специалисти преглеждаха и консултираха местни двойки, изправени пред предизвикателства по пътя към родителството. Финансирането на инициативата бе осигурено от най-големия дарител на фондация “Искам бебе” д-р Милен Врабевски, председател на Фондация "Българска Памет".

Прегледите се осъществиха в партньорство с Дружество за българо-албанско приятелство – град Корча и Балкан Медикал Клиник (BMC), град Корча.

Събитието стартира с пресконференция, на която присъстваха председателят на Дружество за българо-албанско приятелство, град Корча Димитър Пандовски, Радина Велчева, основател на фондация “Искам бебе”, председателят на Фондация "Българска Памет" д-р Милен Врабевски, директора на Балкан Медикал Клиник - град Корча - Стефан Гърмени , д-р Георги Николов, собственик и управител на Медицински център “Репробиомед” и ръководител на мисията, и кметът на град Корча г-н Сотирак Фило. Сред присъстващите бе и извънредния и пълномощен посланик на България в Албания г-н Ивайло Киров.

“Часовете за прегледите са вече запълнени. Това е най-силното доказателство, че инициативата е дълбоко нужна и очаквана от хората в региона. Радваме се, че след толкова много години усилена работа на нашата фондация в България, вследствие на което много родители са се докоснали до най-голямото щастие - да имат своя рожба - сега имаме възможност да сме полезни и в Албания”, сподели основателят на фондация “Искам бебе” Радина Велчева. ОЩЕ: Лекари от Мала Преспа, завършили в България, се завърнаха да лекуват сънародниците си в Албания

Проблемът с раждаемостта на Балканите

От своя страна ръководителят на мисията д-р Николов, който е утвърден специалист по женско и репродуктивно здраве с европейска експертиза в областта на асистираната репродукция, добави: “Балканските страни по много неща си приличаме - едно от тях е проблемът с раждаемостта. Именно репродуктивната медицина, нейното развитие и все по-големи успехи и успеваемост, допринасят изключително много за решаване на демографските проблеми. Считам, че и занапред бихме могли да си сътрудничим в тази област с всички балкански страни".

Снимка: Фондация "Българска памет"

Ръст на бебета в района

Тридневните консултации се осъществявиха с финансирането и личната ангажираност към каузата на Фондация "Българска Памет" и нейния председател д-р Милен Врабевски. Благодарение на дългогодишната му финансова помощ към двойки с репродуктивни затруднения, до момента са се родили 46 деца, а още две семейства са в очакване на дългоочаквани рожби.

“Тази инициатива е логично продължение на дейността на фондацията ми в Албания и по-конкретно в района на Мала Преспа, където инвестициите ми са насочени към подобряване на качеството на живот на местното население и най-вече към подобряване на здравния му статус. Това е третият път в рамките на месец и половина и общо пети за три години, в който идваме в този регион с български специалисти, за да осигурим на местното население специализирана медицинска грижа. Само преди две седмици български лекари по кардиология, неврология, урология, мамология, дерматология, УНГ, офталмология, ревматология и ендокринология прегледаха над 350 човека в община Пустец. На част от прегледаните лично ще поемем лечението в България. За пореден път показваме на практика какво означава евроинтеграция и солидарност”, сподели д-р Врабевски.

Най-големият чуждестранен дарител в Мала Преспа

Фондация Българска Памет е най-големият чуждестранен дарител в област Мала Преспа. Част от даренията за местното население, сред което живеят и коренни българи, са линейка, пожарен автомобил, джип за социален патронаж, оборудване на двете полоклиники в областта с професионална медицинска техника, оборудван медицински контейнер, ново улично осветление за четири села в областта, обзавеждане на сградата на общината с всичко необходимо за всички 44 служители в нея, оборудване на компютърния кабинет в местното училище и др. ОЩЕ: Лекари от България преглеждат безплатно наши сънародници в Мала Преспа, Албания (СНИМКИ)