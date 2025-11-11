Любопитно:

Съдът на ЕС отмени новите правила за минималната заплата

11 ноември 2025, 15:24 часа 284 прочитания 0 коментара
Съдът на ЕС в Люксембург, най-висшата инстанция по въпроси, свързани с общностното право, постанови днес, че Брюксел е превишил своите правомощия при определянето на правила за минимална работна заплата, отменяйки две разпоредби от директивата на Европейския съюз. Съдът отмени разпоредбата, която определя критериите за изчисляване и актуализиране на минималните заплати, както и тази, която забранява намаляване на заплатите, ако те са обвързани с автоматична индексация - механизъм, който коригира заплащането спрямо инфлацията.

Заплатите са от компетентност на държавите членки

Според съдиите определянето на критерии за размера на минималната заплата е директна намеса в процеса на договаряне на заплатите, който по силата на договорите на ЕС остава изключителна компетентност на държавите членки. Същото тълкуване е приложимо и към разпоредбата, забраняваща понижаването на възнаграждения при автоматична индексация.

"ЕС може да създава рамка за адекватни заплати и да насърчава колективни споразумения, но не може да диктува конкретни правила за това колко точно да са минималните заплати или как да се индексират автоматично“, пише в мотивите си за решението Съдът на ЕС в Люксембург.

Засега не е ясно дали това решение ще се отрази на новата минимална работна заплата в България, която бе изчислена точно по тези правила на ЕС.

Делото срещу директивата бе заведено от Дания, която оспори приетия през 2022 г. документ с мнозинство от държавите членки.

Останалата част от директивата остава в сила, включително изискването държавите да насърчават колективното договаряне между работодатели и служители по въпросите на труда и заплащането.

Съдът постанови, че това не нарушава свободата на сдружаване, тъй като държавите не са задължени да принуждават работниците да членуват в синдикати.

 

Пламен Иванов
