Мъж в Германия издавал „смъртни присъди“ на политиците

Германо-полски гражданин е арестуван в Германия за предполагаемо планиране на атаки срещу германски политически фигури, съобщи френският уважаван всекидневник Le Monde, позовавайки се на информация на федералната прокуратура. Смята се, еч от юни 2025 г. той призовавал в тъмната мрежа да се извършват атаки срещу политици, публични лица и обществени фигури в Германия. За тази цел той публикувал имената на потенциални цели, издавал „смъртни присъди“ и разпространявал инструкции за изработване на взривни устройства. Той също така искал дарения в криптовалута, за да плаща „награда“ за убийства.

Какво е известно на разследващите?

Лицето, идентифицирано като Мартин С., е арестувано в понеделник в Дортмунд (Западна Германия) и е планирано да се яви пред съдия във вторник, за да реши дали ще бъде задържан.

Прокуратурата не уточни мотивите на Мартин С., дали е действал сам или със съучастници, нито дали е притежавал оръжия или взривни вещества, за да изпълни заплахите си. Когато се свърза с Агенция Франс Прес (AFP), прокуратурата отказа да предостави допълнителни подробности на този етап. ОЩЕ: Започна делото за кървавата атака на коледния базар в Магдебург

Конспиративните мрежи в Германия

През последните години Германия разби конспиративни и крайнодесни мрежи, заподозрени в заговор срещу институциите и лидерите на страната. Най-емблематичният случай беше през декември 2022 г., когато беше разбита група, обвинена в планиране на преврат и принадлежност към движението Райхсбюргер, буквално „Граждани на Райха“.

Движение, появило се през 80-те години на миналия век и отричащо легитимността на Федерална република Германия. Три отделни процеса започнаха през пролетта на 2024 г., включително този срещу лидера, немски аристократ, известен като Хенри XIII, принц Ройс и бивши елитни войници. ОЩЕ: Арестуваха мъж, заподозрян, че планира джихадистки атентат в Берлин