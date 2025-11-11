Любопитно:

Заради Доналд Тръмп: САЩ може да загуби Робърт де Ниро

11 ноември 2025, 16:10 часа 390 прочитания 0 коментара
Заради Доналд Тръмп: САЩ може да загуби Робърт де Ниро

Миналата седмица се появиха нови слухове, че актьорът Робърт де Ниро може скоро да се присъедини към нарастващата вълна от звезди, които напускат Америка и търсят нов дом в чужбина на фона на нарастващите политически напрежения покрай Доналд Тръмп. Така нареченото "Бягство от Доналд" вече доведе до това Елън Дедженеръс и Порша де Роси, дизайнерът Том Форд, както и звездната двойка Райън Гослинг и Ева Мендес да се преместят в Обединеното кралство. Актрисата Америка Ферера също, според слуховете, се е преместила там, докато Ева Лонгория и семейството ѝ тихо се установиха в Испания. Роузи О’Донъл потвърди, че сега живее в Ирландия, признавайки: "Беше сърцераздирателно да гледам какво се случва политически и лично за мен също е трудно".

Още: Бяга ли от Тръмп? Създателят на "Star Wars" Джордж Лукас с луксозен имот за милиони в Европа

Сега Робърт де Ниро, който върл критик на Тръмп и в момента живее в Ню Йорк, кара феновете да се питат дали се готви да избяга от САЩ, след като изглеждаше възхитен, приемайки най-високото отличие на Рим — Lupa Capitolina — от кмета Роберто Гуалтиѐри. 

Паралелно с политическите си изяви, личният живот на Робърт Де Ниро също остава под вниманието на медиите. През тази година актьорът публично изрази своята подкрепа към дъщеря си Айрин, която обяви, че е транс жена. Жестът му беше широко приветстван както в Холивуд, така и извън него, като демонстрира силната му ангажираност към семейството и личната свобода на децата си.

Още: Папата се срещна с Робърт де Ниро (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Дали решението му за напускане на Америка е окончателно, засега остава неясно. 

Церемонията по награждаването

Церемонията се състоя почти 20 години след като холивудският актьор бе в центъра на спор за гражданството, когато италиано-американска група се опита да блокира плана на Италия да го удостои с приза, твърдейки, че през кариерата си той е изобразявал "нелицеприятни и неверни стереотипи" за италиано-американците.

През август 2004 г. Орденът на синовете на Италия в Америка (OSIA), със седалище във Вашингтон, D.C., публично осъди плана, обвинявайки носителя на "Оскар", че "е изградила кариера, играейки гангстери от италиански произход". "Той не е направил нищо, за да популяризира италианската култура в Съединените щати. Вместо това OSIA и нейните членове държат него и неговите филми отговорни за значителното увреждане на колективната репутация както на италианците, така и на италиано-американците", се казва в изявление на групата.

Снимка: Getty Images

Още: Петима са обвинени за смъртта на внука на Робърт де Ниро

Различните герои на Робърт де Ниро в кариерата му го направиха иконична фигура в Холивуд. От безмилостния мафиот в "Кръстникът: Част II" до хитрия престъпник в "Добри момчета", неговите изпълнения често се вписват в стереотипите, критикувани от OSIA, пише Daily Mail.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Робърт де Ниро
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес