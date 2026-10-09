След нападенията в Полша: Полицията в Словакия засилва присъствието си около училищата

Полицията в Словакия ще засили присъствието си в районите около училищата след трагичните инциденти през последните дни в училища в съседна Полша, съобщи словашката новинарска ТАСР, цитирана от БТА. Мярката има за цел също да провери готовността на органите на реда да реагират при подобни ситуации. По време на проверката около учебните заведения ще бъдат разположени допълнителни полицейски екипи, включително униформени служители и полицаи в цивилно облекло, които ще следят за сигурността в прилежащите райони.

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От полицията уточниха, че целта е да се оцени оперативната готовност на служителите за бърза реакция при евентуални заплахи за сигурността в училищата, както и да се провери доколко ефективно се прилагат установените процедури за действие при подобни ситуации.

Засиленото полицейско присъствие има и превантивен характер. Очаква се то да допринесе за по-голямо чувство за сигурност сред учениците, учителите, останалия училищен персонал, родителите и хората, които се намират в близост до учебните заведения.

Припомняме, че само за два дни станаха две нападения с нож в училища в Полша. 15-годишен бивш ученик е нападнал хора с нож в начално училище в Лешчидул-Новини, близо до Варшава. Загинал е 37-годишна служителка на училището. Директорът и един учител са били ранени. Ден по-рано 19-годишен младеж извърши нападение с нож в училище в Остроленка.