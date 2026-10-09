Страх от "Кървав петък": Училища в Полша затварят след серия от нападения

Вълна от страх и напрежение обхвана Полша, след като поредица от нападения в училища в рамките на два дни стана повод за масова тревога в социалните мрежи. Заплахите за евентуални координирани атаки срещу ученици именно днес (9 октомври), доведоха до затваряне на учебни заведения и спешни мерки от страна на властите. ОЩЕ: Вълна от насилие: Две нападения с нож в училища в Полша само за два дни (ВИДЕО)
Отменени занятия и паника сред родителите
В редица райони учебните занятия днес са официално отменени. Притеснени родители масово решават да задържат децата си у дома, след като в онлайн пространството започнаха да се разпространяват предупреждения за подготвян "Кървав петък".
🚨 Schools close in Poland amid fears of a “Bloody Friday” — parents fear more attacks Following a series of attacks at Polish schools, alarming messages have been circulating on social media warning of alleged coordinated attacks on students on October 9. In parts of the Mazowieckie region, classes have been canceled, and parents have been advised to keep their children at home. Police patrols have been stepped up around schools, while some institutions have restricted access to outsiders. The panic follows two school attacks on October 7 and 8. A school employee was killed, and several other people were injured. Authorities are urging parents to remain calm and follow official updates.— NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026
В отговор на ескалиращото напрежение полицията в цялата страна драстично увеличи присъствието си около училищните сгради. Редица учебни заведения въведоха извънредни мерки за сигурност, включително пълно ограничаване на достъпа на външни лица и засилен контрол на входите.
Какво отключи страха?
Паниката дойде след две тежки нападения в полски училища, извършени на 7 и 8 октомври. При насилствените инциденти през изминалите дни загина служител на учебно заведение, а други няколко души бяха сериозно ранени, което шокира обществеността и постави на изпитание сигурността в образователната система.
На фона на напрегнатата обстановка отговорните институции в страната призовават родителите и гражданите да запазят хладнокръвие и да се доверяват единствено на официалните източници на информация. Властите уверено следят ситуацията и уверяват, че са предприели всички необходими стъпки за гарантиране на сигурността на децата, но общественото напрежение остава изключително високо.