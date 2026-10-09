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Страх от "Кървав петък": Училища в Полша затварят след серия от нападения

09 октомври 2026, 10:39 часа 847 прочитания 0 коментара
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Страх от "Кървав петък": Училища в Полша затварят след серия от нападения

Вълна от страх и напрежение обхвана Полша, след като поредица от нападения в училища в рамките на два дни стана повод за масова тревога в социалните мрежи. Заплахите за евентуални координирани атаки срещу ученици именно днес (9 октомври), доведоха до затваряне на учебни заведения и спешни мерки от страна на властите. ОЩЕ: Вълна от насилие: Две нападения с нож в училища в Полша само за два дни (ВИДЕО)

Отменени занятия и паника сред родителите

В редица райони учебните занятия днес са официално отменени. Притеснени родители масово решават да задържат децата си у дома, след като в онлайн пространството започнаха да се разпространяват предупреждения за подготвян "Кървав петък".

В отговор на ескалиращото напрежение полицията в цялата страна драстично увеличи присъствието си около училищните сгради. Редица учебни заведения въведоха извънредни мерки за сигурност, включително пълно ограничаване на достъпа на външни лица и засилен контрол на входите.

Какво отключи страха?

Паниката дойде след две тежки нападения в полски училища, извършени на 7 и 8 октомври. При насилствените инциденти през изминалите дни загина служител на учебно заведение, а други няколко души бяха сериозно ранени, което шокира обществеността и постави на изпитание сигурността в образователната система.

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На фона на напрегнатата обстановка отговорните институции в страната призовават родителите и гражданите да запазят хладнокръвие и да се доверяват единствено на официалните източници на информация. Властите уверено следят ситуацията и уверяват, че са предприели всички необходими стъпки за гарантиране на сигурността на децата, но общественото напрежение остава изключително високо.

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Полша Училища насилие нападение с нож
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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