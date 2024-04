След нощните атаки с дронове украинците продължават да побъркват Курска област: ВИДЕА на нови пожари

По-рано днес губернаторът на областта Роман Старовойт дежурно се отчете в телеграм канала си само за 8 свалени дрона, без да признава щети.

Новите видеа и снимки обаче показват разгарящи се пожари след падането на нова партида дронове. Местните власти все още не са коментирали официално случващото се.

⚡️ The Russian city of Kursk is very turbulent at the moment: the city has been attacked by drones and a major fire has started



