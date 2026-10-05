След опита за атака край "Феърфорд": САЩ изтеглиха всичките си бомбардировачи B-1 от Великобритания

САЩ изтеглиха своите бомбардировачи B-1 от военновъздушната база "Феърфорд" във Великобритания, седмица след ареста на няколко мъже по подозрение в подготовка на терористични действия, съобщи представител на Пентагона, цитиран от Ройтерс и Асошиейтед прес. 12 бомбардировача B-1 бяха разположени в базата на Кралските военновъздушни сили "Феърфорд", на северозапад от Лондон. Самолетите бяха използвани при американските удари срещу Иран.

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"Макар съображенията за оперативна сигурност да не ни позволяваха да потвърдим в реално време преместването на наши сили и техника, сега можем да потвърдим, че всички американски бомбардировачи, разположени във Феърфорд, са се завърнали в постоянните си бази в САЩ", написа говорител на Пентагона в електронно писмо.

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В сряда британският министър-председател Анди Бърнам заяви, че Великобритания разполага със "сериозни индикации" за иранско участие в предполагаем заговор срещу базата. Иран отхвърли обвиненията за връзка с предполагаемия план като неоснователни и извика британския посланик в Техеран за обяснения по въпроса. В. "Уолстрийт джърнъл" първи съобщи, че самолетите са били изтеглени от базата поради опасения за сигурността, свързани с предполагаеми терористични планове срещу обекта.

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Британското правителство беше разрешило на САЩ да използват базираните във "Феърфорд" бомбардировачи за удари по ирански ракетни позиции, от които са били атакувани кораби в Ормузкия проток. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че участниците в предполагаемия заговор са планирали да нанесат "големи щети". Държавният секретар Марко Рубио също спомена "намесата на чуждестранен фактор".

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