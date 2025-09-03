Войната в Украйна:

"Играе си с всички, като прави неприемливи предложения": Украйна реагира на поканата на Путин към Зеленски

03 септември 2025, 22:42 часа 541 прочитания 0 коментара
В момента поне седем държави са готови да бъдат домакини на среща между лидерите на Украйна и Русия, за да сложат край на войната. Австрия, Ватикана, Швейцария, Турция и три държави от Персийския залив. Това са сериозни предложения и президентът Зеленски е готов за такава среща по всяко време. Въпреки това, Путин продължава да си играе с всички, като прави съзнателно неприемливи предложения. Само засиленият натиск може да принуди Русия най-накрая да се отнесе сериозно към мирния процес. Това написа в социалната мрежа Х украинският външен министър Андрий Сибиха.

Предложението на Путин

По-рано днес Путин заяви в Китай, че е готов да се срещне с украинския президент Володимир Зеленски в Москва, ако той е "готов" за такава среща. Думите му представляват своеобразен обрат в позицията на Кремъл, защото досега представителите на Руската федерация продължаваха да отричат изявленията на Белия дом за перспективата за двустранна украинско-руска среща Путин-Зеленски или за тристранна среща Тръмп-Путин-Зеленски в близко бъдеще. Последният пример - на 1 септември руският президентски съветник Юрий Ушаков заяви, че "няма споразумение" за нито едно от двете. На 16 август, след срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска, Ушаков заяви, че не знае кога Тръмп и Путин ще се срещнат отново и че лидерите не са обсъждали перспективата за тристранен формат. На 18 август обаче Доналд Тръмп заяви, че планира двустранна среща между Зеленски и Путин, последвана от такава, в която и той да участва.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Владимир Путин Володимир Зеленски война Украйна Андрий Сибиха
