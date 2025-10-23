В момент на крехко примирие: Рубио ще посети Израел

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заминава на посещение в Израел до 25 октомври. Визитата, започваща в петък, ще се състои в момент на крехко примирие в Газа между Израел и палестинската ислямистка групировка "Хамас", предаде Ройтерс, цитирана от БТА. След това Рубио ще се отправи на азиатска обиколка, която ще продължи от 26 до 30 октомври, със спирки в Малайзия, Япония и Южна Корея, допълни американското външнополитическо ведомство.

По-рано през седмицата на посещение в Израел бе и вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс.

Ако Израел анексира Западния бряг

Рубио предупреди Израел да не анексира Западния бряг. Той заяви, че стъпките, предприети от израелския парламент, и насилието от страна на заселници застрашават мирното споразумение в Газа.

На 22 октомври израелските законодатели гласуваха за напредък по два законопроекта за анексиране на окупирания Западен бряг, едва седмица след като президентът на САЩ Доналд Тръмп прокара споразумение, целящо да сложи край на двугодишната офанзива на Израел в Ивицата Газа, която бе отговор на нападение на Хамас.

"Мисля, че президентът ясно заяви, че това не е нещо, което можем да подкрепим в момента", каза Рубио относно анексията, докато се качваше на самолета за посещение в Израел.

Според него анексирането е "заплаха за мирното споразумение". "Те са демокрация, ще имат своите гласувания и хората ще заемат позиции. Но в този момент смятаме, че това може да бъде контрапродуктивно", подчерта американският топ дипломат.

Американският топ дипломат – последният високопоставен американски гост в Израел след вицепрезидента Джей Ди Ванс – изрази оптимизъм относно запазването на мирното споразумение. "Всеки ден ще има заплахи за него, но всъщност смятам, че сме напред по график по отношение на неговото реализиране, и фактът, че преминахме през този уикенд, е добър знак", каза той.