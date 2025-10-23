Войната в Украйна:

"Много сериозни действия": Тръмп се закани на Колумбия

23 октомври 2025, 06:10 часа 258 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза пред репортери в Белия дом, че може да предприеме "много сериозни действия" срещу Колумбия заради ролята ѝ в международната наркотърговия, предаде Ройтерс. В изказването си американският лидер също така нарече колумбийския президент Густаво Петро "лош човек". Още: Тръмп нарeчe колумбийския президент "нарколидер"

На поредните нападки по оста Вашингтон – Богота засега реагира само ръководителят на дипломатическата мисия на Колумбия в американската столица. В интервю за Франс прес посланик Даниел Гарсия Пеня определи думите на лидера на САЩ като неприемливи и предупреди, че те поставят под риск 200-годишния съюз между двете страни. "Подобни заплахи и обвинения, които са напълно безпочвени, няма как да бъдат оправдани", посочи той.

Повод за временното му отзоваване от Вашингтон станаха отново думи на Тръмп, който в неделя определи Петро, първия ляв държавен глава на страната си, като "наркобарон, който покровителства масово производство на наркотици". "Това е най-лошият президент, когото Колумбия е имала", посочи Тръмп и обяви, че ще спре помощта за Колумбия.

Петро отговори, че Тръмп е подведен от съветниците си и му препоръча да се запознае по-добре "къде са наркотрафикантите и къде истинските демократи".

Вчера двамата лидери си размениха нови нападки. Тръмп нарече колегата си "главорез" и наркотрафикант, който опропостява страната си, а Петро обяви, че ще търси правата си по съдебен ред. Тръмп, от своя страна, предупреди колегата си "да внимава" и освен финансовата обяви, че спира и военната помощ за Колумбия.

На фона на задълбочаващата се вражда между двамата лидери, вчера дойде новината, че САЩ разширяват географията на ударите си в рамките на предприетата от тях военна операция край бреговете на Латинска Америка срещу трафика на наркотици, която покачи напрежението освен с Колумбия и с Венецуела, също обвинявана от правителството на Тръмп, че покровителства наркотрафика начело с президента социалист Николас Мадуро.

Вчера министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет съобщи, че американските сили са нанесли удар по плавателен съд, пренасящ наркотици в Тихия океан. Досега Вашингтон нанасяше подобни удари само в района на Карибско море.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
