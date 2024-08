След ракетния удар по Харков днес: Един загинал, 12 ранени, сред тях и бебе (ВИДЕО)

Броят на ранените в резултат на атаката на руската армия срещу Харков нарасна до 12, един човек загина.

Това съобщи президентът Володимир Зеленски в обръщението си, цитиран от Укринформ.

"В Харков все още продължават спасителните работи след руската атака. Хората са под развалините. Правим всичко възможно да им помогнем. Към момента е известно, че 12 души са ранени, 1 човек, за съжаление, е загинал. Моите съболезнования на близките и приятелите са включени в спасителната операция", каза държавният глава.

Той подчерта, че отговорът на Украйна ще бъде задължителен.

„Руският терор неизбежно ще бъде наказан. И аз благодаря на всички по света, които помагат на Украйна да я сближи“, каза Зеленски .

Още: Руска ракета "Искандер" засегна поликлиника в Харков, може да има хора под руините (ВИДЕО)

Сутринта на 6 август руските войски удариха плътно застроена жилищна площ в централната част на Харков, най-вероятно с балистична ракета „Искандер“.

Първоначално беше съобщено за осем пострадали, включително осеммесечно дете.

По данни на полицията са нанесени щети на сградата, поликлиниката, фасади, прозорци на жилищни сгради и най-малко 25 цивилни коли.

