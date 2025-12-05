Докато Белгия блокира ЕС, Лондон е готов да прати замразени руски активи на Украйна

Правителството на Обединеното кралство е готово да прехвърли 8 милиарда лири (около 10,6 милиарда долара) от руските активи, замразени във Великобритания, за подкрепа на Украйна. Новината съобщава The Times, уточнявайки, че министрите могат да решат всеки момент да освободят парите и те да потекат към Киев. Като аргумент те излагат тезата, че руският диктатор Владимир Путин представлява активна заплаха за безопасността и просперитета на Обединеното кралство.

Още: ЕК вади жокер, за да даде руски милиарди на Украйна - със съгласието на Белгия и без вето на Орбан

Целта - да се покрият повече от две трети от финансовите нужди на Украйна за идните две години

Като част от по-широките международни усилия за увеличаване на натиска върху Москва, Лондон се позиционира като посредник в преговорите с Европейския съюз и няколко партньорски държави, включително Канада, която обмисля да предостави до 100 милиарда лири за военните нужди на Украйна.

В материала на британското издание се отбелязва, че обсъжданите средства биха могли да покрият повече от две трети от финансовите нужди на Украйна през следващите две години, независимо дали за поддържане на военните усилия, или за подкрепа на възстановяването, в случай че бъде постигнато мирно споразумение.

Още: ЕЦБ отказа да гарантира заем от 140 милиарда евро за Украйна: The Financial Times

Планът на Лондон е бил обсъден по време на срещата на външните министри на НАТО в Брюксел в сряда като част от преговорите за размразяване на средствата в западните страни. Въпреки това правителствен източник съобщава пред The Times, че точният механизъм за освобождаване на 10,6 милиарда долара замразени руски активи, намиращи се във Великобритания, и прехвърлянето им в Украйна все още не е финализиран.

Дебатът за замразените руски активи

Снимка: белгийският премиер Барт де Вевер, Getty Images

Наскоро Европейската комисия предложи да се отпусне на Украйна „репарационен заем“ на стойност 140 милиарда евро, обезпечен със замразени руски активи, държани в ЕС. Почти всички се намират в белгийската банка Euroclear. Такова действие би изисквало единодушно одобрение от всички държави членки на ЕС. Белгия обаче продължава да блокира инициативата, страхувайки се, че Русия някой ден може успешно да я съди. А целта на ЕС е Киев да върне конкретния заем само ако и когато Руската федерация изплати на Украйна репарации за нанесените щети по време на войната.

Още: Белгийският премиер: Русия няма да загуби в Украйна, това е илюзия. Ще направя всичко, за да не дам активите ѝ

Белгийският министър-председател Барт де Вевер предупреди, че предложението на Европейската комисия носи сериозни икономически и геополитически рискове. Белгийският външен министър Максим Прево добави, че настоящият план на ЕС не отговаря на условията на Белгия, като подчерта, че другите държави членки трябва да покрият всички потенциални правни разходи, ако схемата бъде приложена. Белгия иска също така гаранции, че страните от ЕС ще предоставят бързо заместващи средства, ако някога се наложи да се възстановят парите на Русия.

В четвъртък Financial Times съобщи, че председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен настоява да се одобри използването на замразените руски активи за Украйна с квалифицирано мнозинство, а не с единодушно решение. Politico пък разкри детайли около новия план на ЕС да помогне на украинците финансово за следващите две години, включително чрез изпращане на замразени руски активи: С два механизма ЕС иска да прати част от нужните на Украйна милиарди, САЩ са "за" новата идея за руските активи (ВИДЕО).

Междувременно Politico разкри също, че германският канцлер Фридрих Мерц е отменил планираното си посещение в норвежката столица Осло и вместо това заминава за Брюксел, за да убеди Белгия да подкрепи финансовия пакет за Украйна. Всъщност той ще е с максимална стойност не 140, а 165 млрд. евро.

Още: Медведев: Ако конфискувате руските активи, може да сметнем това за повод за война