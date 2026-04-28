След снежната буря: И пожар в строяща се сграда в Москва взе жертви (ВИДЕО)

В сграда в процес на строителство в северната част на руската столица Москва избухна масивен пожар днес, 28 април. Той е с най-високата степен на опасност – пета. Броят на загиналите е поне четирима, а най-малко 12 души са ранени. Пожарът възникна в строяща се жилищна сграда, като Министерството на извънредните ситуации съобщи, че огънят е обхванал втория и третия етаж. В спасителните операции участват над 120 души и 30 единици техника.

Местният Telegram канал "112" съобщи в следобедните часове, че пожарът на строителната площадка е бил потушен на площ от 1500 квадратни метра.

За потушаването са били мобилизирани хеликоптер от Московския авиационен център и пожарен влак, оборудван с четири тона вода и 122 тона пяна.

Заведено е наказателно дело за нарушения на правилата за безопасност.

Не само пожар - в Москва има и снежна буря

Това не е единственото бедствие в руската столица. В края на април там има и снежна буря. Тя взе три жертви, сред които и дете, след като връхлетя града и околностите в разгара на пролетта, съобщават руските медии.

Според Министерството на извънредните ситуации над 2000 дървета са били повалени и над 1000 автомобила са били повредени в Москва, Московска област и Самарска област.