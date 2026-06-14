В потънал преди 400 години кораб откриха контрабанда на оръдия и сребро

Откритият през 2024 г. край бреговете на испанския град Кадис кораб „Делта I“, претърпял корабокрушение, разкрива нови подробности за товара си. Откритията на подводните археолози показват, че корабът е превозвал шведски оръдия и сребърни кюлчета от днешна Боливия, което може да показва незаконна търговия на атлантическото крайбрежие на Европа, съобщи WP tech. „Корабът е открит по време на драгиращи работи преди изграждането на нов терминал в пристанището на Кадис, разположено в югозападна Испания на атлантическото крайбрежие.

Оттогава корабът е изследван от екип от Центъра за подводна археология на Андалуския институт за историческо наследство“, припомня статията. Археолозите знаели от самото начало, че си имат работа с останките на кораб от 17-ти век, но само по-нататъшен анализ им позволил да реконструират по-добре естеството на товара. Оригиналното име на кораба остава неизвестно. Обозначението „Делта I“ му е присвоено след откриването му през 2024 г. Експертите смятат, че плавателният съд е построен във Франция и по-късно е използван от холандски търговци, които навлизат на пазара на оръжие през 17-ти век, предаде БГНЕС.

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Останките съдържали 27 шведски железни оръдия от типа Finbanker, бронзова камбана с неизвестен произход и 18 сребърни кюлчета. Камбаната била гравирана с думите „Исус, Мария и Йосиф 1671“, а едно от кюлчетата било ясно щамповано с годината 1667. Общо имало 18 такива кюлчета, тежащи половин тон.

Самите оръдия, от своя страна, образуват хетерогенна колекция. Учените преброили пет калибъра, а състоянието на съхранение на отделните екземпляри варирало значително. „Някои от тях бяха непълни или с повредени цеви. Експертите предполагат, че оръдията може да са служили като баласт или да са били повредени малко преди потъването на кораба. Въпреки че са били шведски, те може би са служили преди това като артилерия за френския флот“, предполага изданието.

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Комбинацията от сребърни кюлчета и чуждестранни оръдия на един и същ кораб повдига най-много въпроси. Според авторите на проучване, представено на конгреса CIANYS 2021, търговията с благородни метали в Испания е била обект на строг данъчен контрол. „Севиля формално е държала монопола, но Кадис, благодарение на природните си условия, е обслужвал и товаренето и разтоварването на галеони, пристигащи от Америка. Следователно, заливът на Кадис е можел да улесни контрабандата“, отбелязва изданието.