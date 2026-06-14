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Възстановиха движението при 103-ти км на магистрала "Струма" и през тунел "Железница"

14 юни 2026, 14:47 часа 540 прочитания 0 коментара
Снимка: АПИ
Възстановиха движението при 103-ти км на магистрала "Струма" и през тунел "Железница"

Възстановено е движението в посока София при 103-ти км на автомагистрала "Струма" и през тунел "Железница". Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Монтирани са високоякостни мрежи и въжета за обезопасяване на трасето от свличането на скалната маса. По този начин се гарантира безопасното преминаване в участъка и се улеснява пътуването, предвид нарастващия интензивен трафик. 

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От 19 април преминаването през участъка беше ограничено заради свличане на скална маса в резултат на обилни валежи. Пътната отсечка беше затворена за движение, а трафикът прeминаваше по обходен маршрут. Шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, съветват от пътната агенция.

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АПИ Магистрала Струма тунел Железница
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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