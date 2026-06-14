53-годишното чакане свърши! Ню Йорк Никс е новият крал на НБА!

Ню Йорк Никс е новият шампион в НБА, след като победи Сан Антонио Спърс с 94:90 като гост и спечели финалната серия с 4:1 успеха. Титлата е първа за тима от 53 години насам. Ню Йорк изоставаше през по-голямата част от двубоя, но за пореден път в серията намери начин да се върне в решителните моменти.

Джейлън Брънсън отново поведе Никс към успеха с 45 точки

Домакините от Сан Антонио натрупаха аванс от 16 точки през първото полувреме и изглеждаха близо до това да удължат финалите, но не успяха да задържат преднината си. След почивката Спърс продължиха да контролират резултата и в началото на последната четвърт водеха с десет точки. Гостите обаче подобриха играта си под коша и използваха серия от успешни нападения, за да обърнат развоя на срещата.

Големият герой за Никс отново бе Джейлън Брънсън. Гардът реализира 45 точки, като в заключителните минути поведе отбора си към решителния обрат. Представянето му донесе и отличието за Най-полезен играч на финалите.

Подкрепа за Брънсън оказаха Микал Бриджис с 14 точки, Джош Харт, който завърши с 13 точки и 11 борби, както и О Джи Ануноби с 11 точки. Мичъл Робинсън и Карл-Антъни Таунс бяха ключови в борбата под кошовете, записвайки по 10 борби.

За Сан Антонио най-резултатен бе Дилън Харпър с 25 точки от резервната скамейка. Виктор Уембаняма приключи с 19 точки и 14 борби, а Джулиан Шампейн и Девин Васел добавиха съответно 14 и 12 точки.

Това е първа шампионска титла за Ню Йорк Никс от 53 години насам и една от най-значимите в историята на клуба.

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