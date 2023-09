След удар с дронове: Отмениха празника на Курск. Удар в Токмак, пожар в Севастопол (ВИДЕО и СНИМКИ)

"Какво се е случило" - така Телеграм каналът "Украина сейчас" иронизира новината. По-рано днес, 24 септември, имаше два успешни удара с дрон в града. Първият - по административна сграда, като неофициално става въпрос за сграда на ФСБ. Вторият - при летището, по нефтопреработвателна база: Украински дрон "честити" празника на Курск с удар в града (ВИДЕО)

It is reported that the second explosion occurred near an oil refinery. pic.twitter.com/YnfCY5ztuR — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 24, 2023

Още и още удари

Междувременно и контролираната от Кремъл руска информационна агенция ТАСС съобщи за мощен удар в Токмак. Градът се намира на 20-тина километра от фронтовата линия в западната част на Запорожка област и е следващата голяма цел на украинската контраофанзива: Украински пробив в Запорожието има, победа - не. Лавров говори за мир чрез война (ВИДЕО)

Освен това, в Севастопол отново има кадри с дим - уж става въпрос за пожар заради суха трева според губернатора на града Михаил Развожаев. Дали е така - ето и снимка и видео как "сухата трева" избухва:

Video from #Sevastopol



Everything is going according to plan 👌 pic.twitter.com/dajnGFI6UH — NEXTA (@nexta_tv) September 24, 2023

А в Челябинск пореден руски военен комисариат (там се набират войници) беше подпален с коктейл "Молотов".