Украински дрон "честити" празника на Курск с удар в града (ВИДЕО)

Губернаторът на Курска област Роман Старовойт е казал в профила си в Телеграм, че има незначителни щети и че на място работят специализираните служби. Източници на УНИАН обаче твърдят, че има пряко попадение в сграда на ФСБ.

Традиционно празникът на Курск се чества на 25 септември. През 2023 г. обаче Денят на град Курск е отбелязан на 24 септември. Това решение е взето от кметството. Гостите и жителите на града очакват международния пленер и фолклорен фестивал "Скъпоценни камъни", изложби и концерти.

Никой от тях обаче не е очаквал украински дрон.

More from the explosion itself pic.twitter.com/Yf6eMhoVgh