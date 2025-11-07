Задържаният за удар с бутилка по Наумов: Прилича на мен, но не съм аз!

Задържаният за хвърлената бутилка с вода, която удари по главата Даниел Наумов - Владислав Кълвачев, заяви, че е присъствал на стадиона, но не е извършил гореспоменатото деяние, защото е бил със своята съпруга и с двете си деца. Районният съд обаче прие, че наличните доказателства сочат настоящото производство да бъде прекратено, а материалите да бъдат изпратени на прокурор за образуване на наказателно производство, предават колегите от trafficnews.bg.

Съдът поиска наказателно производство

"Категорично присъствах на стадиона, но не съм хвърлял бутилка, понеже бях с двете ми деца и съпругата", заявил Кълвачев. На 39-годишния мъж бе показана снимка на извършителя, който има сходна татуировка като него от вътрешната страна на бицепса, при което той отвърна: „Този човек, който ми показахте, прилича на мен, да, но не съм аз. Имам сериозна професия – асансьорен техник съм и не бих правил такова нещо. Това е недоразумение", цитират от trafficnews.bg .

В крайна сметка Районният съд прие, че наличните доказателства сочат настоящото производство да бъде прекратено, а материалите да бъдат изпратени на прокурор за образуване на наказателно производство, тъй като фактите и обстоятелствата сочат за извършено престъпление от общ характер.

„По този случай са извършени действия по установяване на извършителя. В материалите по изпратената преписка са налични справки и докладни записки, както и писмени обяснения на служители от Пето районно, част от които сочат, че разпознават лицето като именно този, който присъства днес в съдебната зала“, заяви съдия Иван Минчев.

Изготвена е експертна справка, която потвърждава, че лицето е Владислав Кълвачев. Според съда прокуратурата не е пожелала да образува досъдебно производство, въпреки че Наумов е с лека телесна повреда. Съдия Минчев обаче не е съгласен с наблюдаващия прокурор и приема, че е налице престъпление от общ характер, тъй като е засегнато здравето на вратаря и става дума за спортно хулиганство.

