Вучич: Правителството може да наложи санкции на Русия, ако желае

07 ноември 2025, 01:10 часа 146 прочитания 0 коментара
Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че решението да не се налагат санкции на Русия е било в сила почти четири години, но че правителството на Сърбия може да го промени, ако желае, предаде националната сръбска телевизия РТС, цитирана от БТА.

В отговор на журналистически въпрос дали след три години и половина има възможност за промяна на политиката по отношение на санкциите Вучич посочи, че  решенията на Съвета за национална сигурност, взети в началото на войната в Украйна, са издържали проверката на времето. "Както в Съвета за национална сигурност, така и в правителството на Сърбия  могат да променят това решение. Правителството има това право“, каза Вучич, след като ръководителят на делегацията на ЕС в Белград Андреас фон Бекерат му връчи Годишния доклад за напредъка на Сърбия по пътя към ЕС.

Сръбският президент добави още, че е "твърде стар, за да си променя мнението толкова лесно" и посочва, че се надява на скорошен край на войната в Украйна. Налагането на санкции на Русия от страна на Сърбия е част от изискването за пълно синхронизиране на външната политика на ЕС спрямо страните кандидати за членствж в блока, каквато е и Сърбия от 2012 г. 

Относно проблема със санкциите на САЩ срещу сръбската национална петролна компания НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром",  Вучич заяви днес,  че е "настроен по-малко песимистично", отколкото е бил преди.

Той се надява, че ситуацията с НИС ще бъде решена, защото "трябва да бъде решена". Вучич заяви, че руската страна води преговори и че се надява, че те ще  приключат  благоприятно за Сърбия. НИС попадна под санкции на 10 януари тази година, но те бяха отложени 8 пъти, като встъпиха в сила на 9 октомври.

Единствената сръбска рафинерия - в Панчево, град в близост до сръбската столица Белград - може да продължи да работи до края на този месец. Сръбски официални лица, включително и президентът Вучич, обаче увериха, че кризата с гориво по време на югоембаргото в началото на 90-те години на миналия век няма да се повтори.

Елин Димитров
