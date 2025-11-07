Бивш тим на Георги Иванов разгроми кошмар на Левски и се качи на върха, Фиорентина се сгромоляса в края: Резултати от Лига на конференциите

Бившият отбор на Георги Иванов - Самсунспор, разгроми с 3:0 кошмара на Левски от 2022 година Хамрун Спартанс в двубой от третия кръг на основната фаза на Лига на конференциите. Карло Хоулс откри резултата в 18-ата минута за турския домакин. През втората част направилият асистенция за първото попадение Емре Кълънч се разписа за 2:0. Маруис Муандилмаджи сложи точка на спора в заключителния четвърт час.

Самсун е на върха в Лига на конференциите

Самсун продължава с максимален актив от 9 точки, колкото имат Целе и Майнц. Турците обаче са с най-добра голова разлика. Следват АЕК Ларнака, Лозана, Райо Валекано и Страсбург по 7, Лозана, Фиорентина, Шахтьор Донецк, Кристъл Палас с по 6.

В друг двубой с гол в добавеното време Майнц 05 победи Фиорентина с 2:1. Резервата за германците Жае Сун-Лий даде асистенция и отбеляза решителното попадение. Последният в Серия А Фиорентина се прояви отново след уволнението на Стефано Пиоли, но все пак има 6 точки в надпреварата. В 16-ата минута италианците поведоха в резултата, когато Симон Сом с мощен удар матира Робин Центнер. След подновяването на играта Майнц 05 изравни чрез Бенедикт Холербах, а в 95-ата минута Жае Сун-Лий донесе радост на препълнените трибуни.

Резултати от третия кръг в основната фаза на Лигата на конференциите:

Кристъл Палас (Англия) - АЗ Алкмаар (Нидерландия) – 3:1

Хекен (Швеция) - Страсбург (Франция) – 1:2

Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - Риека (Хърватия) – 1:1

Райо Валекано (Испания) - Лех Познан (Полша) – 3:2

Рапид Виена (Австрия) - Университатя Крайова (Румъния) – 0:1

Динамо Киев (Украйна) - Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) - 6:0

Лозана (Швейцария) - Омония (Кипър) – 1:1

Шелбърн (Ирландия) - Дрита (Косово) – 0:1

Шкендия (Република Северна Македония) - Ягелония (Полша) – 1:1

АЕК Атина (Гърция) - Шамрок Роувърс (Ирландия) – 1:1

АЕК Ларнака (Кипър) - Абърдийн (Шотландия) – 0:0

КуПС Куопио (Финландия) - Слован Братислава (Шотландия) – 3:1

Спарта Прага (Чехия) - Ракув (Полша) – 0:0

Шахтьор Донецк (Украйна) - Брейдаблик (Исландия) – 2:0

Майнц 05 (Германия) - Фиорентина (Италия) – 2:1

Целе (Словения) - Легия Варшава (Полша) – 2:1

Самсунспор (Турция) - Хамрун (Малта) – 3:0

Ноа (Армения) - Сигма Оломоуц (Чехия) – 1:2

