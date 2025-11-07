"Живеем в най-опасните времена от Втората световна насам": Полша обяви всеобща военна подготовка

Министерството на отбраната на Полша съобщи за началото на всеобща военна подготовка. Според плана на Министерството на отбраната, в рамките на програмата 20 000 граждани ще преминат обучение до края на тази година, а до 2026 г. броят на обучените ще се увеличи до 400 000.

„Живеем в най-опасните времена от Втората световна война насам. Зад границите ни бушува война, в Балтийско море се извършват диверсии, а в киберпространството се водят битки“, заяви полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш. Програмата ще включва курс по безопасност, медицина, обучение за оцеляване и занятия по кибер сигурност, съобщава TVP Info. Могат да се запишат всички – от младежи до възрастни хора.

