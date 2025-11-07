Рома взе тежко гостуване, Десподов празнува, но друг тим е безгрешен (РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛИГА ЕВРОПА)

Рома постигна ценен успех с 2:0 при визитата си на Рейнджърс в Глазгоу двубой от 4-ия кръг на основната фаза в Лига Европа. Матиас Суле изведе "вълците" напред в резултата в 13-ата минута, а до почивката Лоренцо Пелегрини бе изведен в наказателното поле от Артьом Довбик и завърши прецизно, за да удвои аванса на тима си. Отборът на Джан Пиеро Гасперини събра 6 точки и е 18-и в класирането, докато шотландците остават на дъното с 0 пункта.

Мидтиланд е на върха!

Междувременно капитанът на българския национален отбор по футбол Кирил Десподов получи повод за празненство. Родното крило игра 60 минути като титуляр при успеха на своя ПАОК с 4:0 над Йънг Бойс. На "Тумба" червен картон за Гигович от състава на гостите предопредели изхода на мача. Швейцарците удържаха едно полувреме, но през втората част Алесандро Бианко, Йоргос Якумакис, Янис Константелияс и Баба ги наказаха. "Двуглавите орли" заемат десетата позиция със 7 точки, докато Йънг Бойс е 22-ри с шест.

В една от ранните срещи Мидтиланд продължи отличното си представяне в турнира. Датчаните спечелиха с 3:1 домакинството си на Селтик и са на върха в класирането с пълен актив от 12 точки. Още през първото полувреме скандинавците отбелязаха три гола в рамките на седем минути. Точни бяха Ерлич, Гогорза и Франколиньо. В края на срещата Рео Хатате върна един гол за Селтик от дузпа.

Резултати от четвъртия кръг в основната фаза на Лига Европа:

Ференцварош (Унгария) - Лудогорец (България) – 3:1

Астън Вила (Англия) - Макаби Тел Авив (Израел) – 2:0

Реал Бетис (Испания) - Олимпик Лион (Франция) – 2:0

Болоня (Италия) - Бран (Норвегия) – 0:0

Спортинг Брага (Португалия) - Генк (Белгия) – 3:4

ПАОК (Гърция) - Йънг Бойс (Швейцария) – 4:0

Виктория Пилзен (Чехия) - Фенербахче (Турция) – 0:0

Рейнджърс (Шотландия) - Рома (Италия) – 0:2

Щутгарт (Германия) - Фейенорд (Нидерландия) – 2:0

Базел (Швейцария) - ФКСБ (Румъния) – 3:1

Ред Бул Залцбург (Австрия) - Го Ахед Ийгълс (Нидерландия) – 2:0

Цървена звезда (Сърбия) - Лил (Франция) – 1:0

Малмьо (Швеция) - Панатинайкос (Гърция) – 0:1

Утрехт (Нидерландия) - Порто (Португалия) - 1:1

Ница (Франция) - Фрайбург (Германия) – 1:3

Щурм Грац (Австрия) - Нотингам Форест (Англия) – 0:0

Динамо Загреб (Хърватия) - Селта Виго (Испания) – 0:3

Мидтиланд (Дания) - Селтик (Шотландия) – 3:1