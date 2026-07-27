Bloomberg: Зеленски взе правилното военно решение

Оцеляването на Украйна срещу значително по-могъщия руски враг винаги се е крепяло на неудобен съюз между корумпирана държава, потопена в рефлексите от съветската епоха, и по-иновативно, насочено към Запада население, голяма част от което е твърде младо, за да бъде оформено от бившия СССР.

Неотдавнашният сблъсък между 60-годишния висш военен командир на президента Володимир Зеленски и неговия 35-годишен министър на отбраната заплашваше да разруши това партньорство. Решението му във вторник да уволни първия и да предложи нова позиция на втория предотврати разпадането, което страната не можеше да си позволи.

Конфликтът

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енерал Александър Сирски се беше скарал с Михайло Федоров - назначен за ръководител на министерството на отбраната само преди шест месеца - за това как трябва да се води войната. Но техните различия представляваха нещо още по-голямо за много украинци, така че когато Зеленски първоначално застана на страната на по-възрастния мъж, те излязоха на улицата, за да протестират.

Резултатът беше смяната на Сирски във вторник от генерал-майор Михайло Драпатий, 43-годишен съюзник на Федоров, известен с това, че говори откровено и защитава стила на битка с „дронове“, който превърна фронтовата линия в зона на убийства с ширина десетки километри.

Докато Сирски е бил обучаван в Москва от съветската епоха, Драпатий е бил обучаван в постсъветска Украйна. Никой не отрича, че Сирски е патриотичен, талантлив командир, който заслужава уважение за успеха си в ръководенето на защитата на Киев през 2022 г. и освобождаването на части от територия около Харков. Макар за това постижение са допринесли тийнейджъри доброволци, използващи търговски дронове за забелязване на артилерия или сканиране на фийдове в социалните медии, за да разкрият позициите на руските войски, лъвският дял от заслугите е на традиционната пехота и техните командири.

Но балансът се трансформира днес, като дроновете и техните като цяло млади пилоти вече не са аматьорско начинание, а доминират на бойното поле. Сирски не е популярен сред войските си, които му дадоха прякора „Касапина“ заради предполагаемата му готовност да жертва хора, за да запази украинското знаме да се вее в села, които в действителност са само част от зона на убийство, контролирана вече от дронове. Още: Поптодорова: Тръмп и администрацията променя отношението си към Украйна. Той трябва да плати на Иран (ВИДЕО)

Когато Федоров го обвини, че възнаграждава лоялността над постиженията и че блокира реформи, насочени към разпределяне на властта и ресурсите между командирите на полето, реакцията на Сирски беше показателна. Той каза, че войните не могат да бъдат спечелени само с дронове и че прекомерното разчитане на тях е „експеримент“, който страната не може да рискува.

Асиметричната война

За Федоров това, което Сирски отхвърля, е асиметричната война, без която Украйна може само да загуби. „Аз лично не знам как да спечеля войната“, използвайки структурата, изградена от Сирски, каза Федоров в понеделник в отговор на уволнението си и в този момент той може би бе прав. Той и Драпатий ще бъдат на една и съща страница относно необходимостта от реформа във въоръжените сили на Украйна и вида стратегия, която приемат за водене на войната.

Федоров беше министър на цифровата трансформация през голяма част от конфликта. Той пое тази очевидно специализирана работа и се зае с нея, представяйки базирани на телефон приложения, които позволиха на разрушената държава в Украйна и разселеното население да функционира – включително позволявайки на хората да плащат данъци и да се регистрират за обществени услуги. Още: За първи път в историята на НАТО украинските ВМС получиха правото да командват силите на Алианса

Но с напредването на конфликта той бързо се ангажира много повече във военните военни усилия, помагайки за опосредстване на бум в иновациите и производството на дронове. Това се отрази не само на производството, но и на доставките под формата на уебсайт в стил eBay, на който командирите на бригади можеха да поръчват директно свои собствени дронове, премахвайки зашеметяващата бюрокрация на министерството на отбраната.

Наистина, Федоров стана толкова успешен и популярен, че след като Зеленски трябваше да уволни голяма част от администрацията си миналата година заради корупционен скандал, той избра недокоснатия дигитален вундеркинд да оглави отбраната. Това се оказа вдъхновен избор.

През приблизително шестте месеца, откакто Федоров пое управлението, бойното поле се стабилизира. Голяма част от това подобрение щеше да се случи така или иначе, но той убеди Илон Мъск да блокира руските сили от сателитната мрежа на Starlink, което се оказа значителен удар. Разработката на безпилотни самолети със среден и голям обсег, в която Фьодоров изигра водеща роля, отведе войната дълбоко в Русия и прекъсна снабдителните линии към фронта, където силите на Киев остават числено превъзхождани като численост и въоръжение.

В търсене на начини да компенсира този недостатък, Украйна използва бума на безпилотните самолети, способстван от Федоров, за да разработи нов стил на война, който накара министерствата на отбраната по света да преосмислят своите доктрини и планове за доставки. Още: Не му е приоритет небето над Украйна: Димитър Стоянов каза какво е искал от Полша за МиГ- 29

Паралелите с корупцията

Ако решението за уволнението на Федоров изглеждаше като огромен автогол за Украйна, напомнящ за неуспешния опит на Зеленски миналата година да потуши корупционния скандал, като поеме контрола над националните агенции за борба с подкупите, то е защото си беше така. Сблъсъкът на върха на украинската армия е също толкова важен, колкото миналогодишната битка за върховенството на закона.

Има значение както защото милионната армия на страната е отражение на нейното общество като цяло и ще оформи нейното бъдеще, така и защото залозите на бойното поле са толкова високи. Отне на Зеленски известно време да направи правилния избор и в двата случая, но фактът, че в крайна сметка го направи, вместо да се опита да смаже несъгласието, е източник на надежда за Украйна.

Поразителното в острата реакция на Фьодоров на първоначалното му уволнение е колко не ставаше дума само за технологии, но и за необходимостта да се сложи край на изтощителните ефекти от съветската епоха на подхода към воденето на война и отчетността, които остават ендемични за украинското командване. Още: Ден и нощ, 24/7: Как украинските сили "излизат на лов" за руски кораби и обръщат хода на войната (ВИДЕО)

Възприемането на Сирски от собствените му войски като касапин беше опасност, с която трябваше да се справи. Това се отрази на всичко - от морала на фронтовата линия до мобилизирането на войски в украинските градове, където идеята да се биеш е станала толкова непривлекателна, че вербовчиците прибягват до насилие.

Както каза Фьодоров в острата си бележка, реформата на армията в корпусна структура - която има за цел да обедини множество бригади и да делегира оперативното вземане на решения и ресурси на най-добрите командири - беше в застой при Сирски. Там където беше проведена правилно, разликата в резултатите на бойното поле беше видна. Но тези успехи остават изключения. Задачата на Драпатий сега ще бъде да промени това.

В крайна сметка, двете Украйни, които Сирски и Федоров представляват, трябва да си сътрудничат, ако искат да останат с една крачка пред Москва в борбата с този нов вид асиметрична война. Като замени Сирски с Драпатий и връща Федоров в управлението, Зеленски отново направи това възможно. Още: Зеленски и Тръмп с нова ключова среща за Украйна

Автор: Марк Чемпиън за Bloomberg